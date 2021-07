Emas Antam Merekah, Cek Harganya Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pergerakan harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk ( Antam ) merekah di tengah sentimen penerapan PPKM darurat. Penguatan ini mengikuti emas dunia yang kinclong.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Jumat, 2 Juli 2021, harga emas Antam di Butik Emas LM Gedung Antam tercatat berada di level Rp935 ribu per gram.Harga emas ini terus menguat Rp3.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya di level Rp932 ribu per gram. Pelan-pelan, harga emas terpantau sedikit menguat.Sementara itu, harga pembelian kembali (buyback) emas juga menguat ke posisi Rp830 ribu per gram atau menguat Rp3.000 per gram.Sementara untuk harga perak, terpantau bergerak stabil. Harga perak dibanderol ke level Rp13.050 per gram.Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per 2 Juli 2021:1. Emas batangan 0,5 gram Rp517.500.2. Emas batangan 1 gram Rp935 ribu.3. Emas batangan 2 gram Rp1,81 juta.4. Emas batangan 3 gram Rp2,69 juta.5. Emas batangan 5 gram Rp4,45 juta.6. Emas batangan 10 gram Rp8,84 juta.7. Emas batangan 25 gram Rp21,9 juta.8. Emas batangan 50 gram Rp43,8 juta.9. Emas batangan 100 gram Rp87,7 juta.10. Emas batangan 250 gram Rp219 juta.11. Emas batangan 500 gram Rp437,8 juta.12. Emas batangan 1 kilogram Rp875,6 juta.(AHL)