Semua Pabrik Sawit di Mukomuko Kembali Beroperasi

Mukomuko: Semua pabrik minyak kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, kembali beroperasi mengolah tandan buah segar kelapa sawit setelah tutup selama libur Natal dan Tahun Baru 2022 . Diharapkan harga kelapa sawit bisa terus membaik di masa mendatang."Semua pabrik minyak kelapa sawit telah kembali beroperasi mengolah tandan buah segar kelapa sawit milik petani di daerah ini," kata Kasi Kemitraan dan Perizinan Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Sudianto, dilansir dari Antara, Senin, 3 Januari 2022.Ia mengatakan hal itu setelah berkoordinasi dengan semua pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini terkait dengan operasional pabrik dalam melakukan pengolahan minyak mentah kelapa sawit. Semua pabrik minyak kelapa sawit yang tersebar di sejumlah wilayah daerah ini beroperasi mengolah tandan buah segar kelapa sawit mulai Minggu, 2 Januari.Dirinya menyatakan, meskipun semua pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini beroperasi pada Minggu, namun ada sebagian pabrik yang tidak terima pengiriman produksi.Sementara itu, harga tandan buah segar kelapa sawit di sebagian besar pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini turun berkisar Rp20- Rp30 per kilogram sejak beberapa hari ini, diduga karena pengaruh penurunan harga minyak mentah kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dunia.Harga sawit di PT Karya Sawitindo Mas turun dari sebesar Rp2.830 per kg menjadi Rp2.800 per kg, harga sawit di PT Mukomuko Indah Lestari turun dari sebesar Rp2.810 per kg menjadi Rp2.790 per kg.Kemudian harga sawit di PT Sentosa Sejahtera Sejati sebesar Rp2.780 per kg, harga sawit di PT Surya Andalan Primatama turun dari Rp2.830 per kg menjadi Rp2.810 per kg, harga sawit di PT Karya Agro Sawitindo turun dari sebesar Rp2.800 per kg menjadi Rp2.780 per kg, harga sawit di PT Daria Dharma Pratama turun dari sebesar Rp2.850 per kg menjadi Rp2.830 per kg.Lalu harga sawit di PT Usaha Sawit Mandiri turun dari sebesar Rp2.910 per kg menjadi Rp2.780 per kg, harga sawit PT Bumi Mentari Karya naik dari sebesar Rp2.890 per kg menjadi Rp2.900 per kg, dan harga sawit di PT Gajah Sakti Sawit naik dari sebesar Rp2.880 per kg menjadi Rp2.900 per kg.