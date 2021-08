PosAja! Layanan Digital Kurir Baru dari Pos Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Dalam rangka memeringati hari ulang tahun (HUT) ke-275 tahun PT Pos Indonesia (Persero) pada 26 Agustus 2021, diperkenalkan identitas layanan digital kurir baru yaitu PosAja!.Grand Launching telah diselenggarakan pada Kamis, 26 Agustus 2021, di Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero) Jalan Cilaki No.73, Bandung, Jawa Barat.“Layanan Digital kurir PosAja! melambangkan visi untuk terus tumbuh (growth), keandalan (speed) dan pilihan terbaik (smart). Mudah diingat, mudah disebut, serta menganut konsep anak muda yang energik, antusias, milenial, modern, dan digital,” kata Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero) Siti Choiriana.“Sebagai identitas baru layanan kurir Pos Indonesia yang merepresentasikan visi Pos Indonesia untuk terus tumbuh dan memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh insan bangsa Indonesia. Dengan didukung dengan cakupan ke seluruh pelosok Indonesia dan layanan yang dapat diandalkan, dan berkomitmen untuk terus menyambungkan seluruh nusantara,” kata Siti Choiriana yang akrab disapa Ana.Di tengah maraknya pertumbuhan jasa layanan kurir yang ada, Pos Indonesia sebagai BUMN yang berpengalaman dalam melakukan layanan kurir, terus mengembangkan inovasi dengan menyediakan solusi yang menyambungkan nusantara melalui pengiriman yang terpercaya."Kelebihan PosAja! dapat dipakai di daerah 3T (terluar, tertinggal, terdepan) dan perkotaan. Pengiriman bisa sameday, next day, juga melayani domestik dan internasional. Bisa mengirim dari rumah, tanpa perlu repot datang ke Kantor Pos," ujar Ana.Dalam kesempatan ini, Pos Indonesia juga telah menyelenggarakan soft launching aplikasi pada 17 Agustus 2021, yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menggunakan layanan kurir modern dan dapat diandalkan.Sebagai informasi, aplikasi PosAja! merupakan penyempurnaan dari aplikasi sebelumnya, yaitu QPosin Aja. Dengan aplikasi yang lebih user friendly (mudah digunakan) bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan user experience (pengalaman) pengguna.Aplikasi digital courier PosAja! dapat diunduh dan diinstal melalui AppStore dan PlayStore, dengan melakukan instal aplikasi PosAja! masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses layanan kurir PT Pos Indonesia. Mulai dari permintaan pick up kiriman hingga jejak lacak kiriman.Di samping itu,dalam rangka memperingati hari Ulang Tahun Pos Indonesia ke-275, PT Pos Indonesia juga menggelar serangkaian program promo bagi pengguna jasa Pos Indonesia.“Ada berbagai program promo dalam rangka peringatan HUT ke-275 Pos Indonesia, di antaranya adalah diskon ongkos kirim layanan kilat khusus secara nasional up to 75 persen untuk tujuan domestik dan diskon up to 27,5 persen untuk kiriman pos international,” ujar Ana.(ROS)