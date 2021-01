3 Proyek Gasifikasi Batu Bara Ditargetkan Beroperasi di 2024-2025

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) menyatakan di 2024-2025, terdapat tiga proyek gasifikasi batu bara yang bakal beroperasi.Mengutip data Ditjen Minerba, Minggu, 17 Januari 2021, yang pertama yakni coal to methanol project yang dikerjakan oleh PT Kaltim Prima Coal (KCP) yang merupakan konsorsium antara Bumi Resources, Ithaca Group, dan Air Product.Proyek yang berlokasi di Bengalon, Kalimantan Timur ini ditargetkan beroperasi pada 2025. Proyek ini akan menggunakan batu bara (feedstock) sebesar 5-6,5 juta ton per tahun yang akan menjadi produk methanol sebesar 1,8 juta ton per tahun. Saat ini progres poyek masih dalam tahap finalisasi studi kelayakan dan skema bisnis.Kedua, coal to dimethyl ether (DME) project yang dikerjakan oleh konsorsium PT Bukit Asam, PT Pertamina (Persero), dan Air Product. Proyek yang berlokasi di Tanjung Enim, Sumatra Selatan ini ditargetkan beroperasi pada 2024.Proyek ini membutuhkan feedstock batu bara 6,5 juta ton per tahun dan akan menjadi produk DME 1,4 juta ton per tahun. Saat ini status proyek masih dalam tahap finalisasi kajian dan skema subsidi DME untuk subtitusi LPG, serta negosiasi skema bisnis proyek.Ketiga, coal to methanol project yang digarap oleh PT Arutmin Indonesia. Proyek yang berlokasi di IBT Teminal, Pulau Laut Kalsel ini dijadwalkan beroperasi pada 2025.Proyek ini membutuhkan feedstock batu bara sebesar enam juta ton per tahun untuk menjadi methanol 2,8 juta ton per tahun. Statusnya saat ini masih dalam tahap finalisasi kajian.(DEV)