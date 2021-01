Rata-Rata Harga Beras Kualitas Premium di Penggilingan Naik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Badan Pusat Statistik ( BPS ) mencatat rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.788 per kilogram (kg) pada Desember 2020. Harga rata-rata harga beras kualitas premium ini naik sebesar 0,76 persen dibandingkan bulan sebelumnya.Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan beras kualitas medium di penggilingan adalah Rp9.383 per kg atau turun 0,02 persen. Sedangkan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar Rp9.056 per kg atau turun 0,43 persen."Dibandingkan dengan Desember 2019, rata-rata harga beras di penggilingan pada Desember 2020 untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas masing-masing turun sebesar 0,51 persen, 1,91 persen, dan 2,13 persen," kata dia dalam video conference di Jakarta, Senin, 4 Januari 2021.Selama Desember 2020, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp4.776 per kg atau naik 1,16 persen dan di tingkat penggilingan Rp4.875 per kg atau naik 1,24 persen dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.Rata-rata harga gabah kering giling (GKG) di tingkat petani Rp5.357 per kg atau naik 0,85 persen dan di tingkat penggilingan Rp5.476 per kg atau naik 0,65 persen. Harga gabah luar kualitas di tingkat petani Rp4.439 per kg atau turun 0,33 persen dan di tingkat penggilingan Rp4.522 per kg atau turun 0,94 persen.Ia menambahkan rata-rata harga gabah pada Desember 2020 di tingkat petani untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah luar kualitas masing-masing turun sebesar 8,40 persen, 7,23 persen, dan 4,18 persen dibandingkan dengan Desember tahun sebelumnya."Di tingkat penggilingan, rata-rata harga pada Desember 2020 dibandingkan dengan Desember 2019 untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah luar kualitas masing-masing turun sebesar 8,25 persen, 6,98 persen, dan 4,22 persen," pungkasnya.(DEV)