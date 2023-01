Harga Emas Antam Kian Kinclong, Naik Rp7.000/Gram

Emas batangan 0,5 gram Rp565 ribu.

Emas batangan 1 gram Rp1,031 juta.

Emas batangan 2 gram Rp2 juta.

Emas batangan 3 gram Rp2,97 juta.

Emas batangan 5 gram Rp4,93 juta.

Emas batangan 10 gram Rp9,8 juta.

Emas batangan 25 gram Rp24,38 juta.

Emas batangan 50 gram Rp48,69 juta.

Emas batangan 100 gram Rp97,31 juta.

Emas batangan 250 gram Rp243,01 juta.

Emas batangan 500 gram Rp485,82 juta.

Emas batangan 1.000 gram Rp971,6 juta.

(ANN)

Jakarta: Harga logam mulia keluaran PT Aneka Tambang (Antam) pada perdagangan hari ini terpantau kembali mengalami kenaikkan yaitu Rp7.000 per gram. Peningkatan harga ini membuat harga emas tertinggi dalam enam bulan terakhir.Melansir laman Logam Mulia, Kamis, 5 Januari 2023 harga emas ukuran satu gram sebesar Rp1,031 juta naik Rp7.000 dari harga perdagangan sebelumnya Rp1,024 ribu per gram.Sementara untuk harga buyback emas terpantau di Rp934 ribu per gram, juga mengalami kenaikan Rp9.000 per gram. Sedangkan untuk harga perak hari ini per satu gram yaitu Rp12.700 per gram, turun Rp100 dari perdagangan hari sebelumnya.