Harga Emas Antam Stagnan, Ini Rinciannya

Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per 25 Agustus 2022:

Harga emas dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AHL)

Jakarta: Pergerakan harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) bergerak stagnan pada hari ini. Harga emas Antam tidak sejalan dengan emas dunia yang menguat tipis.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Kamis, 25 Agustus 2022, harga emas Antam di Butik Emas LM Gedung Antam tercatat masih berada di level Rp972 ribu per gram.Senada, harga pembelian kembali (buyback) emas pun juga stagnan di posisi Rp837 ribu per gram. Harga perak juga bergerak stagnan pagi ini. Harga perak dibanderol ke level Rp10.200 per gram.1. Emas batangan 0,5 gram Rp536 ribu.2. Emas batangan 1 gram Rp972 ribu.3. Emas batangan 2 gram Rp1,88 juta.4. Emas batangan 3 gram Rp2,80 juta.5. Emas batangan 5 gram Rp4,63 juta.6. Emas batangan 10 gram Rp9,21 juta.7. Emas batangan 25 gram Rp22,91 juta.8. Emas batangan 50 gram Rp45,74 juta.9. Emas batangan 100 gram Rp91,41 juta.10. Emas batangan 250 gram Rp228,2 juta.11. Emas batangan 500 gram Rp456,3 juta.12. Emas batangan 1 kilogram Rp912,6 juta.Harga emas naik tipis pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), karena dolar sedikit mundur setelah data ekonomi AS melemah, dengan fokus sekarang beralih ke pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell pada Jumat, 26 Agustus 2022, di Jackson Hole Economic Symposium untuk petunjuk tentang jalur suku bunga.Dikutip dari Antara, Kamis, 25 Agustus 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak 30 sen atau 0,02 persen, menjadi USD1.761,50 per ounce, bertahan di atas level psikologis USD1.750 per ounce untuk hari kedua berturut-turut. Emas mempertahankan kenaikan ketika indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur dan jasa-jasa Amerika Serikat yang lemah menarik indeks dolar turun dari level tertinggi hampir 20 tahun.