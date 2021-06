Christian Eriksen dan Sebuah Pelajaran Berharga dari Sepak Bola

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad



Momen Christian Eriksen pingsan di lapangan. (Jonathan NACKSTRAND / AFP / POOL)



Dukungan suporter Finlandia untuk Christian Eriksen. (Jonathan NACKSTRAND / POOL / AFP)



Christian Eriksen sudah siuman ketika ditandu keluar lapangan. (Friedemann Vogel / AFP / POOL)

Sebuah insiden memilukan tersaji di laga pembuka Grup B Euro 2020 , antara Denmark vs Finlandia, Sabtu 12 Juni 2021. Gelandang Denmark Christian Eriksen tiba-tiba kolaps di lapangan.Eriksen jatuh tidak sadarkan diri pada menit-menit akhir babak pertama, dalam situasi lemparan ke dalam untuk Denmark. Belum bisa dipastikan penyebab Eriksen kolaps di lapangan.Dari insiden yang dialami Eriksen, kita bisa memetik banyak pelajaran berharga tentang bagaimana sikap dan tindakan yang ditunjukkan pihak-pihak terkait dalam menghadapi insiden ini.Pertama adalah kecekatan wasit Anthony Taylor untuk menghentikan pertandingan sesaat setelah Eriksen kolaps. Para pemain dari kedua tim juga patut dapat apresiasi karena dengan cepat memanggil tim medis untuk melakukan pertolongan pertama.Kapten tim Simon Kjaer juga pantas dapat acungan jempol dalam mengatasi keadaan. Ia adalah orang pertama yang memberikan pertolongan pada Eriksen sebelum tim medis datang.Bek AC Milan itu dengan sigap memastikan Eriksen tidak menelan lidahnya sendiri. Karena jika hal itu terjadi, kondisi Eriksen bisa sangat fatal lantaran jalur udara (oksigen) tidak bisa masuk karena tertutup lidah.Saat Eriksen dapat penangan tim medis, Kjaer juga langsung meminta rekan setimnya untuk membuat barikade, agar momen penyelamatan Eriksen tidak terekspos media dan penonton.Satu hal lagi yang membuat Kjaer banyak mendapat apresiasi dari publik adalah kesigapannya dalam menenangkan istri Eriksen, Sabrina Kvist Jensen, yang terlihat syok di pinggir lapangan.Tak hanya pemain, sikap suporter yang hadir di dalam stadion juga patut dijadikan contoh. Setelah sempat syok, para suporter secara spontan bersatu untuk memberikan dukungan moril kepada Eriksen.Mereka kompak meneriakkan nama Eriksen sepanjang momen menegangkan tersebut. Suporter Finlandia menyerukan "Christian" yang kemudian disambut dengan teriakan "Eriksen" dari pendukung Denmark.Tak hanya dukungan moril, suporter Finlandia juga ikut "membantu" dengan memberikan spanduk raksasa yang bergambar bendera Finlandia, untuk digunakan menutupi proses evakuasi Eriksen ke luar lapangan.Pihak stasiun televisi yang menyiarkan secara langsung pertandingan juga menunjukkan sikap respek mereka, dengan tidak menayangkan tayangan ulang momen ketika Eriksen kolaps di lapangan. Bayangkan apa yang dirasakan keluarga dan orang terdekat Eriksen, apabila pihak stasiun tv tidak menunjukkan respek dan terus mengulang insiden tersebut?Dari semua pihak yang terlibat dalam insiden ini, sudah sepantasnya ucapan terima kasih dan apresiasi paling besar diberikan pada tim medis. Dengan kesabaran, ketenangan dan didukung peralatan yang memadai, tim medis berhasil menyelamatkan nyawa Eriksen. Eks gelandang Tottenham Hotspur tersebut sudah berada dalam kondisi sadar saat dievakuasi dari lapangan menuju rumah sakit.Dalam sebuah pernyataan di twitter, UEFA mengonfirmasi bahwa Eriksen sudah berada dalam kondisi stabil dan tengah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.Laga Denmark vs Finlandia yang sebelumnya ditunda juga diputuskan dilanjutkan kembali. Keputusan ini merupakan hasil pertemuan darurat UEFA dengan pihak-pihak terkait. Laga dilanjutkan kembali setelah mendapat permintaan dari para pemain. Kabarnya, Eriksen sudah bisa melakukan panggilan video kepada rekan setimnya dan meminta mereka untuk melanjutkan pertandingan."Atas permintaan dari pemain kedua tim, UEFA setuju melanjutkan pertandingan Denmark vs Finlandia. Pertandingan lanjutan dimulai Pukul 20.30 CET (01.30 Minggu dini hari WIB)," demikian pernyataan UEFA di twitter.Dari insiden yang dialami Christian Eriksen ini, kita semua disadarkan bahwa slogan "Football Is Not Just A Game" (Sepak Bola Bukan Sekedar Permainan) bukan hanya jargon semata. Dari kejadian ini, seluruh dunia melihat bagaimana nilai-nilai kemanusiaan; solidaritas, persatuan dan persaudaraan dijunjung tinggi dalam sepak bola. That's the Beauty of Football...(KAH)