Alisson Datang, Mignolet Masuk Radar Barcelona

: Kedatangan Alisson Becker ke Liverpool musim panas ini membuat kehadiran Simon Mignolet kian terpinggirkan. Membuat kiper Belgia tersebut siap dilepas dan dikabarkan telah masuk radar Barcelona.Sebelum Alisson bergabung dari AS Roma, posisi Mignolet sebagai kiper utama The Reds pun telah tergusur. Musim lalu, ia kerap kalah bersaing memperebutkan tempat di skuat utama dengan Loris Karius.Menurut laporan Marca, Barcelona sedang mencari sosok yang akan menggantikan Jasper Cillessen sebagai pelapis Marc-Andre Ter Stegen. Hubungan Barca dengan Cillessen tampak akan segera berakhir, mengingat kiper Belanda itu enggan kerap dijadikan pelapis.Mignolet menempati urutan teratas daftar kiper yang akan dipersiapkan Azulgrana sebagai pengganti potensial Cillessen. Meski raksasa Katalan itu masih menyimpan beberapa kandidat lain untuk menjadi kiper cadangan.Di antaranya kiper Wolfsburg Koen Casteels dan kiper Borussia Mochengladbach Yann Sommer. Serta palang pintu Real Sociedad Geronimo Rulli dan penjaga gawang Eibar Marko Dmitrovic.Mignolet sendiri telah bergabung bersama Liverpool sejak musim panas 2013 lalu. Kiper 30 tahun itu didatangkan dari Sunderland dan telah membuat 200 penampilan lebih bagi The Reds di semua kompetisi.(REN)