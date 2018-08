Kerja Sama Unik Sebabkan La Liga Spanyol Digelar di Amerika Serikat dan Kanada

: La Liga akan mencetak rekor sebagai liga sepak bola domestik Eropa pertama yang menghelat pertandingan di luar Eropa. Sejumlah laga bakal dihelat di Amerika Serikat (AS) dan Kanada musim ini.Itu terjadi setelah La Liga menjalin kerja sama dengan Relevent, sebuah perusahaan raksasa di bidang olahraga dan hiburan. Kedua pihak menyepakati perjanjian selama 15 tahun.Sebagai bentuk komitmen, dibuatlah organisasi baru bernama La Liga North America. Mereka bertugas untuk memperkenalkan sepak bola pada umumnya, serta La Liga pada khususnya kepada masyarakat Amerika Utara."Kerja sama tak biasa ini merupakan langkah besar untuk mempopularkan sepak bola di Amerika Utara. Masyarakat di sana bisa merasakan atmosfer sepak bola level tertinggi, pengalaman itu yang ingin ditekankan," ujar Stephen Ross, pemilik Relevent seperti disadur dari laman resmi La Liga.Lebih jauh, kerja sama tersebut merupakan salah satu bentuk nyata AS guna mempromosikan Piala Dunia 2026 yang akan dihelat di sana (dan Meksiko). Relevent dan La Liga juga berencana membuka akademi sepak bola, menggelar coaching clinic berkelanjutan, dan mengajarkan pola marketing sepak bola.Belum diketahui pertandingan apa saja yang akan dilangsungkan di AS. Berdasarkan klaim media-media Spanyol, porsi pertandingannya adalah 50/50, yang artinya setengah dari total jadwal pertandingan digelar di Negeri Paman Sam.(KAU)