Valverde Soroti Performa Barca di Menit-menit Akhir

Klik di sini: Inter Milan Berencana Rekrut Modric

Barcelona harus rela tumbang dari AS Roma di turnamen pramusim International Champions Cup (ICC). El Barca tersungkur dengan skor 4-2 di AT & T Stadium.Hasil ini membuat Blaugrana gagal membalas kekalahan di perempat final Liga Champions musim lalu. Ketika itu langkah Barca terhenti setelah kalah agresivitas gol tandang dari Roma.Seusai pertandingan pelatih Barca, Ernesto Valverde, mengakui tidak terlalu mempermasalahkan kekalahan Barca di ICC 2018 ini. Terlebih lagi mereka tidak diperkuat sejumlah bintang utamanya.Mantan pelatih Athletic Bilbao itu juga mengaku komposisi pemain yang diturunkan Roma lebih berpengalaman. Sementara itu Valverde puas dengan performa yang diterapkan anak-anak asuhnya di lapangan, meski ada yang harus diperbaiki dari permainan Barca pada meni-menit akhir.'Kami memainkan pertandingan yang bagus kecuali untuk akhir pertandingan. Selama 75 menit kami mendominasi dan saya ingin beberapa pemain mendapat menit yang lebih. Secara keseluruhan saya senang dengan itu,' ujar entrenador berusia 54 tahun itu seperti dikutip Marca.Selanjutnya Barca akan melanjutkan tur pramusim mereka di AS melawan AC Milan di Stadion Levi's, Santa Clara, California pada 5 Agustus. Mereka akan diperkuat sejumlah bintang yang telah pulang dari liburan setelah membela negaranya masing-masing di Piala Dunia.(FIR)