Roda Hukuman, Cara Unik RB Leipzig Menghukum Pemainnya

: Hukuman tak melulu menyeramkan. Hal itu coba ditunjukkan oleh RB Leipzig. Tak cuma jenis hukumannya, cara pelatih Ralf Rangnick memberikan sanksi pun terbilang unik."Denda biasanya tidak membuat jera. (Roda hukuman) bisa membuat pemain kapok, terutama dia yang punya waktu sedikit," kata Rangnick dilansir dari BILD.Rangnick memasang sejenis "roda hukuman" di ruang ganti atau tempat latihan. Itu diberikan kepada pemain yang telat datang latihan, menggunakan telepon genggam, dan sebagainya.Seperti namanya, roda tersebut dibuat mirip papan sasaran. Pemain yang menerima sanksi harus memutarnya hingga berhenti. Jarum akan menunjukkan hukuman seperti apa yang diterima pemain tersebut.Berikut 12 sanksinya:. Membawa bola untuk latihan, mengembalikannya usai latihan, membersihkannya minimal 30 menit per hari selama satu pekan.. Melatih salah satu tim akademi saat liburan selama empat jam.. Menjadi tour guide stadion selama satu jam.. Beruntung: Tidak ada hukuman.. Merawat tempat latihan, termasuk rumputnya selama empat sampai enam jam selama satu pekan.. Mengenakan jersey berwarna merah muda atau pakaian balet selama latihan, 90 menit.. Memastikan rekan setim mendapatkan air minum, termasuk mengisinya selama 20 menit per hari satu pekan ke depan.. Menjadi asisten toko klub selama tiga jam.. Menjadi pelayan kantin, termasuk membersihkan meja sebelum dan sesudah selama 30 menit per hari.. Menjadi asisten kit man, menyuci jersey kotor, termasuk sepatu kotor, selama 30 menit per hari.. Membantu menaikturunkan barang-barang kebutuhan tanding di bus klub.. Membelikan hadiah kepada seluruh 60 staf dan pekerja di RB Leipzig.