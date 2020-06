Jadwal Pertandingan Bundesliga Nanti Malam: Leverkusen vs Muenchen

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

: Bundesliga kembali bergulir pada Sabtu, 6 Juni. Sejumlah pertandingan menarik, termasuk Bayer Leverkusen vs Bayern Muenchenm, tersaji pada pertandingan ke-30 nanti.Leverkusen saat ini menempati peringkat lima klasemen sementara dengan 56 angka dari 29 pertandingan. Tim asuha Peter Bosz hanya tertinggal dua angka dari RB Leipzig di peringkat dua dan berpotensi menyelinap ke zona Liga Champions.Di sisi lain, Muenchen menguasai tabel klasemen sementara dengan 67 poin dari 29 laga. Tambahan tiga angka akan semakin mendekatkan mereka dengan gelar juara, sekaligus titel pertama pelatih Hansi Flick.Pada laga lainnya, RB Leipzig berpotensi menjauh dari kejaran para pesaingnya. Leipzig yang menempati peringkat tiga akan menjamu tim juru kunci Paderborn.Sementara itu, Borussia Dortmund akan menghadapi lawan yang tidak mudah. Penghuni peringkat dua itu akan menjamu peringkat sembilan klasemen sementara, Hertha Berlin.Jadwal pertandingan Bundesliga nanti malam20.30 WIB Bayer Leverkusen vs Bayern Muenchen20.30 WIB RB Leipzig vs Paderborn20.30 WIB Dusseldorf vs Hoffenheim20.30 WIB Frankfurt vs Mainz23.30 WIB Borussia Dortmund vs Hertha Berlin(GRG)