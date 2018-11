Francesco Totti Dihadiahi Jersey Spesial AS Roma

Francesco Totti mendapat jersey spesial sebagai legenda AS Roma. Jersey itu hanya diberikan kepada para pemain yang namanya tercantum dalam Hall of Fame Roma.Menurut keterangan Gazetta, tiap anggota Hall of Fame mendapat dua jersey spesial. Namun, salah satunya akan diambil pihak klub karena akan menjadi pajangan di museum Stadio della Roma yang sedang dibangun.Jersey spesial tersebut dijahit dengan benang wol khusus berwana dasar merah tua dan warna oranye di kedua ujung lengan dan kerah. Desainnya merupakan perpaduan jersey Roma era 60-an dan 80-an.Seremoni penyerahan jersey dilakukan menjelang laga Roma kontra Real Madrid pada lanjutan Liga Champions 2018--2019, Rabu 28 November dini hari WIB. Laga tersebut cukup krusial karena menentukan status juara grup.Totti yang berusia 42 tahun menyapa para penggemarnya dengan mengenakan setelan jas berwarna biru. Sambil menggenggam jersey tersebut, dia tidak lupa mengutarakan rasa gembiranya kepada para suporter."Ini adalah hari penting yang sangat spesial. Saya orang Roma, suporter Roma dan hanya bermain untuk satu klub. Selain itu, saya juga kapten tim," kata Totti seperti dikutip chiesaditotti."Momen ini sulit diungkapkan dengan kata-kata. Bisa berdiri di hadapan para fans selalu menjadi momen yang emosional bagi saya," tambahnya."Bisa bersama para suporter setiap hari saja sudah seperti Hall of Fame tersendiri bagi saya. Kami adalah sebuah kesatuan, saling bersaudara dan saya benar-benar cinta kalian," lanjut Totti.Totti yang dijuluki Er Pupone hanya membela timnas Italia dan Roma dalam 25 tahun kariernya sebagai pesepakbola profesional. Selama bersama Roma, dia sempat ikut mempersembahkan gelar Serie A, Coppa Italia dan Supercoppa Italiana.Er Pupone--julukan lain Totti memutuskan untuk gantung sepatu pada Mei 2017. Tidak lama setelah itu, namanya juga tercatat di Hall of Fame Roma. Berbagai penghargaan pribadi juga pernah dia raih kala bersam Il Lupi. Salah satunya dengan menjadi pesepakbola paling populer Eropa 2011.(KAU)