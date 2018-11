Krisis Gelandang, Juventus Berniat Pulangkan Pogba

: Kabar mengejutkan datang dari raksasa Italia, Juventus. Bianconeri dikabarkan akan memulangkan mantan gelandang andalannya, Paul Pogba.Hal ini dipengaruhi oleh badai cedera yang menerpa La Vecchia Signora. Seperti diketahui, Juve kehilangan Emre Can dan Sami Khedira karena cedera.Dilansir Calciomercato, direktur Fabio Paratici siap mendatangkan Pogba pada bursa transfer Januari 2019. Namun, hal itu hanya akan direalisasikan jika Can atau Khedira belum juga pulih ketika Januari datang.Saat ini Juventus tinggal menyisakan Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, dan Rodrigo Bentancur yang bisa bermain di lini tengah. Apalagi, pelatih Max Allegri kerap menggunakan formasi dengan tiga gelandang tengah.Jika salah satu di antara Pjanic, Mautidi, dan Bentancur terkena cedera, maka Juve harus mengubah pakem 4-3-3 yang menjadi andalan. Tentu Allegri tidak ingin hal itu terjadi.Tapi, kemungkinan Pogba pulang ke Stadion Allianz terbilang tipis. Pasalnya, Si Putih Hitam telah mengeluarkan 100 juta euro (Rp 1,6 triliun) untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo dari Real Madrid di bursa transfer musim panas.Jika Si Nyonya Tua ngotot untuk mendatangkan Pogba pada bursa transfer Januari, mereka membutuhkan dana transfer yang besar. Hal ini juga kemungkinan akan membuat Juve tersandung aturan Financial Fari Play (FFP).(PAT)