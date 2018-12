Arsenal Siap Bajak Cengiz Under dari Roma

: Arsenal siap bajak Cengiz Under dari AS Roma. Saking seriusnya mendatangkan Under, Arsenal mengirimkan pencari bakat saat Roma berduel dengan Inter Milan, Senin 3 Desember.Pada laga di Stadion Olimpico, Under turut menyumbang satu gol pada laga yang berkesudahan imbang 2-2. Pemain 21 tahun itu mencetak gol lewat tembakan jarak jauh yang membuat kiper Inter, Samir Handanovic, terpaku.Gol yang kabarnya sudah cukup memikat pencari bakat Arsenal yang hadir di tribun. Pasalnya, usai laga, Nicolo Schira, jurnalis Gazzetta dello Sport mengklaim jika Direktur Roma, Mochi, telah menemui kesepakatan dengan Arsenal.Pihak Arsenal pun dikabarkan menyetujui nominal 44,5 juta poundsterling (setara Rp808 miliar) yang dipasang Roma. Bahkan The Gunners sudah siap memboyong Under ke Stadion Emirates pada Januari 2019 nanti.Sementara, selain Arsenal, Under juga sedang menjadi buruan klub besar Eropa lainnya. Tercatat, Manchester United dan Barcelona menjadi tim besar lain yang bernafsu mendatangkan penyerang sayap tersebut.Under sendiri terbilang cukup produtif tampil sejauh ini di kompetisi Serie-A. Ia sudah mencetak empat gol dan juga empat assist bagi Roma dari 12 penampilannya di Serie-A.(REN)