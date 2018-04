Diwarnai Kartu Merah, Derby della Capitale tanpa Pemenang

Pertandingan derby paling panas di Italia yang mempertemukan Lazio vs AS Roma atau yang bisa disebut Derby della Capitale tak menghasilkan pemenang. Padahal, Gli Aquiloti sudah bermain dengan 10 orang sejak menit ke-80 usai Stefan Radu dikartu merah wasit.Lazio mengambil alih laga sejak peluit tanda dimulainya pertandingan dibunyikan wasit. Ciro Immobile, Felipe Anderson, dan Sergej Milinkovic-Savic merepotkan dengan kecepatan yang mereka miliki.Namun, Roma berhasil mengambil alih menjelang berakhir babak pertama. Meski begitu, tidak ada gol yang terjadi dan membuat kedua tim masuk ruang ganti dengan skor 0-0.Pada babak kedua, Lazio lebih memiliki ritme permainan dan kembali menekan pertahanan Roma. Bahkan, anak asuh Simone Inzaghi itu berhasil menekan I Lupi setengah lapangan.Namun, arah pertandingan menjadi berubah ketika Radu dikartu merah pada menit ke-80. Dia menarik Cengiz Under yang hendak menerima umpan dari Daniele De Rossi. Posisinya, Radu adalah orang terakhir di pertahanan Lazio.Lazio yang kehilangan satu pemain praktis bermain bertahan dan membuat Roma leluasa menekan. Anak asuh Eusebio Di Francesco sebenarnya bisa pulang dengan kemenangan andai tiga peluang Edin Dzeko pada masa injury time bisa berbuah gol.Pertama, sundulan Dzeko hasil umpan Under mampu ditepis Thomas Strakosha. Kedua, sundulan eks pemain Manchester City membentur mistar gawang. Ketiga, tendangan pemain Bosnia-Herzegovina itu dari luar kotak penalti menyamping tipis. Skor akhir 0-0.Hasil ini tidak mengubah konstelasi di tabel klasemen. Roma tetap berada di peringakat ketiga dengan 61 poin, sementara Lazio di peringkat empat dengan poin yang sama.(KRS)