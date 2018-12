Prediksi Juventus vs Roma: Misi Sulit Serigala Ibu Kota

Baca: Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Sepak Bola Hari Ini

: Juventus akan berduel dengan AS Roma pada giornata ke-17 Liga Serie-A Italia 2018--2019, Minggu 23 Desember dini hari WIB. Tiga poin sudah pasti diincar I Bianconeri pada laga tersebut demi membuktikan ketangguhan di kandang dan juga mempertahankan kans meraih scudetto musim ini.Rapor Juventus di kandang memang impresif sepanjang Liga Serie-A musim ini. Mereka belum pernah terkalahkan dari delapan laga kandang yang dilakoni sejauh ini.Sebelum Roma, sudah ada tiga tim unggulan yang merasakan ketangguhan Juventus di Stadion Allianz (markas Juventus). Tim macam Lazio, Napoli, dan Inter Milan menjadi korban kehebatan Juve.Bahkan, Napoli yang menjadi pesaing terdekat Juventus harus menelan kekalahan dengan kebobolan paling banyak di antara Lazio dan Inter di Stadion Allianz musim ini. Mereka harus kalah dengan skor 1-3.Jika melihat hasil-hasil tersebut, mengalahkan Juventus di kandang musim ini rasanya menjadi misi hampir mustahil diwujudkan Roma. Apalagi, catatan mereka selama bermain di markas lawan juga tidak bagus-bagus amat. Buktinya, Roma hanya mampu meraih dua kemenangan dari delapan pertandingan yang dilakoni mereka di markas lawan alias laga tandang.Toh, Juventus juga pasti tidak akan membiarkan Roma meraih kemenangan pada laga nanti. Selain mengukuhkan posisi di puncak klasemen, kemenangan juga akan menjaga gengsi mereka atas Roma di laga kandang.Pasalnya, Juventus punya rekor bagus selama berjumpa dengan Roma di markas sendiri. Dalam tiga pertemuan terakhir, La Vecchia Signora selalu menang atas Roma.Juventus juga berpotensi menang pada laga nanti, mengingat sejumlah pemain andalan mereka juga dalam kondisi prima. Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic, Paulo Dybala, Blaise Matuidi, Miralem Pjanic, Giorgio Chiellini, dan Leonardo Bonucci siap dimainkan.Khusus Ronaldo, pemain asal Portugal tersebut juga memberikan kontribusi apik untuk Juventus saat menghadapi Torino pada pekan lalu. Saat itu, ia sukses menyumbang satu gol sekaligus membawa I Bianconeri menang dengan skor 1-0. Jika melihat situasi tim dan hasil-hasil sebelumnya, Juventus pun rasanya akan diprediksi dan diunggulkan menang saat menghadapi Roma.Namun, mereka juga harus mewaspadai I Giallorossi nanti. Sebab, kepercayaan diri mereka juga sedang naik setelah meraih kemenangan atas Genoa dengan skor 3-2 pada pekan lalu. Jika pertahanan Juventus lengah, bukan hal mustahil jika Serigala Ibu Kota bisa mencuri poin, bahkan meraih kemenangan di Stadion Allianz nanti.: Wojciech Szczesny, Alex Sandro, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Mattia De Sciglio, Blaise Matuidi, Miralem Pjanic, Rodrigo Bentancur, Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic, Paulo Dybala.: Robin Olsen, Alessandro Florenzi, Federico Fazio, Kostas Manolas, Aleksandar Kolarov, Steven Nzonzi, Bryan Cristante, Cengiz Under, Nicolo Zaniolo, Justin Kluivert, Edin Dzeko.14/5/2018: AS Roma 0-0 Juventus24/12/2017: Juventus 1-0 AS Roma31/7/2017: AS Roma 1-1 Juventus15/5/2017: AS Roma 3-1 Juventus18/12/2016: Juventus 1-0 AS Roma25/1/2016: Juventus 1-0 AS Roma: Juventus (55) - (45) AS Roma(ASM)