Manchester City Juara, Twitter Ikut Bereaksi

Champions!!!!!! What a great feeling!! So happy to be able to share another trophy with our amazing fans!#ManCity #SharkTeam #Champions pic.twitter.com/8CqCtyX7vi — Vincent Kompany (@VincentKompany) April 15, 2018

Congratulations to @ManCity on winning the Premier League title. Thoroughly deserved and won with a style of football that is truly joyous to watch. Well played. — Gary Lineker (@GaryLineker) April 15, 2018

Manchester City telah resmi dinobatkan sebagai juara Liga Primer Inggris pada Minggu 15 April malam WIB. Ini tak terlepas dari kekalahan Manchester United dari West Bromwich Albion 0-1.Kemenangan City 3-1 di Wembley melawan Tottenham Hotspur pada Sabtu 14 April membuat United harus menghindari kekalahan dari West Brom untuk menjaga harapan tipis mereka tetap hidup.Namun, sundulan jarak dekat Jay Rodriguez membuat West Brom berhasil meraih kemenangan 1-0 di Old Trafford, sekaligus memastikan gelar Liga Primer Inggris jatuh ke tangan City.Selisih poin sekarang mnejadi 16 poin dengan hanya lima pertandingan tersisa musim ini. Hal itu otomatis membuat The Citizens juara karena poin mereka sudah tidak mungkin terkejar lagi.Selepas laga, media sosial, terutama twitter memiliki beberapa reaksi soal gelar juara yang diraih City.Reaksi selengkapnya bisa dilihat di sini. (KRS)