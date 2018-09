Milan Tumbangkan Roma di San Siro

: AC Milan berhasil meraih kemenangan di giornata ketiga Serie A kontra AS Roma di San Siro. Laga yang berlangsung Sabtu (1/9) dini hari tadi berlangsung ketat dengan skor akhir 2-1 untuk kemenangan tuan rumah.Tampil di kandang sendiri, Milan langsung menggebrak. Beberapa peluang berhasil didapat tuan rumah, namun penampilan gemilang Robin Olsen di bawah mistar gawang I Lupi mampu menjaga gawang Roma tetap perawan.Tapi pertahanan tembok kokoh Roma akhirnya runtuh lima menit jelang turun minum. Gelandang Milan, Franck Kessie, membuka skor bagi Rossoneri setelah memanfaatkan umpan bek kiri Ricardo Rodriguez. Skor 1-0 bertahan hingga wasit menyudahi babak pertama.Di babak kedua, giliran Roma yang menggebrak. Skuat asuhan Eusebio Di Francesco itu menekan Milan dan hasilnya di menit ke-59 bek tengah Federico Fazio menyamakn skor bagi Giallorossi setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Milan yang dikawal Gianluigi Donnarumma.Gonzalo Higuain sempat membuat Milanisti bersorak di menit ke-61 setelah sepakannya menembus jala Roma, namun wasit menganulir golnya setelah tayangan VAR menunjukkan striker pinjaman dari Juventus itu berada dalam posisi offside.Gol yang ditunggu Milan akhirnya datang di menit 95. Patrick Cutrone berhasil mengonversi umpan Higuain menjadi gol. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini membawa skuat asuhan Gennaro Gattuso naik ke peringkat 11 dengan koleksi tiga poin dari dua laga.Susunan pemain:Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli (C), Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, CalhanogluCadangan: Mauri, Castillejo, Borini, Bakayoko, Abate, Reina, Caldara, Simic, Cutrone, A. Donnarumma, Bertolacci, LaxaltRoma (3-4-1-2): Olsen; Fazio, Manolas, Marcano; Karsdorp, De Rossi (C), N'Zonzi, Kolarov; Pastore; Schick, DzekoCadangan: Luca Pellegrini, Cristante, Jesus, Lorenzo Pellegrini, Under, Santon, Coric, Zaniolo, Kluivert, Fuzato, Greco, El Shaarawy