Alasan Patrick Kluivert Sarankan Anaknya Tolak MU

Patrick Kluivert akui meminta Justin Kluivert untuk menolak tawaran dari Manchester United. Sebab, menurutnya sang anak belum siap untuk membela klub sebesar United atau pun Barcelona.Justin Kluivert sebelumnya dikaitkan oleh rumor ke United menyusul keinginan Jose Mourinho untuk merombak sektor sayap. Bakat muda Timnas Belanda tersebut pernah berhadapan dengan Si Setan Merah saat masih membela Ajax Amsterdam pada final Liga Europa 2016--2017.Nama Justin melejit usai membantu Ajax menjadi runner-up Eredivise musim lalu dengan sumbangan 10 gol dalam 30 pertandingan. Namun, ditengah kabar pasar yang mengaitkannya dengan beberapa klub besar, pemain berusia 19 tahun itu memilih AS Roma sebagai klub barunya dengan nilai transfer 18,75 juta euro (Rp318 miliar).Sang ayah, Patrick Kluivert, menyambut baik keputusan Justin memilih AS Roma. Menurutnya, Justin bisa lebih berkembang sebagai pemain bersama Giallorossi."Ia (Justin Kluivert) memilih AS Roma. Itu keputusan bagus. Saya rasa FC Barcelona atau Manchester United terlalu dini untuknya. Di Roma, ia bisa berkembang sebagai pemain. Saya turut senang," kata Patrick kepada ESPN.Kluivert pertama kali dipanggil Ronald Koeman untuk bergabung dengan timnas senior Belanda pada Maret 2018. Ia membuat debutnya saat Der Oranje mengalahkan Portugal 3-0 pada pertandingan persahabatan, 26 Maret.