Kegemilangan Under Angkat Roma di Markas Parma

: AS Roma tampil gemilang ketika melawat ke Ennio Tardini, markas Parma, pada Sabtu, 29 Desember, malam tadi. Cengiz Under menjadi bintang kemenangan Giallorossi dengan torehan satu gol dan satu assist untuk gol Bryan Cristante.Kendati tampil sebagai tamu, Roma justru mendominasi jalannya pertandingan dengan menguasai 63 persen bola dan melepaskan 23 tembakan dengan lima di antaranya mengarah ke gawang. Sementara Parma hanya melepaskan enam tendangan dengan dua yang tepat sasaran.Roma sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Parma di babak pertama. Alhasil skor kacamata bertahan hingga turun minum.Di babak kedua, serangan I Lupi semakin gencar. Pertahanan Parma akhirnya runtuh di menit ke-58 setelah diserang bertubi-tubi.Cengiz Under melepaskan umpan matang yang disambut dengan tembakan Bryan Cristante. 1-0 Roma memimpin.Under mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-75 setelah melakukan aksi solo run. Skor 2-0 pun bertahan hingga laga usai.Berkat kemenangan ini, Roma merangsek ke posisi lima klasemen sementara Serie A Italia dengan torehan 30 angka dari 19 laga. Sedangkan Parma turun ke posisi 12 dengan koleksi 25 poin dari 19 pertandingan.Susunan pemain:Parma (4-3-3): Luigi Sepe; Simone Iacoponi, Bruno Alves, Alessandro Bastoni, Riccardo Gagliolo; Alessandro Deiola, Leo Stulac, Antonino Barilla; Luca Siligardi, Gervinho, Jonathan BiabianyAS Roma (4-2-3-1): Robin Olsen, Alessandro Florenzi, Kostas Manolas, Federico Fazio, Aleksandar Kolarov; Bryan Cristante, Steven N'Zonzi; Cengiz Under, Nicolo Zaniolo, Justin Kluivert; Edin Dzeko