Cengiz Under Bawa Roma Pecundangi Cagliari

AS Roma berhasil mencuri kemenangan di markas Cagliari pada Liga Italia Serie-A pekan ke-36, Senin 7 Mei dini hari WIB. Gol tunggal Cengiz Under menjadi pembeda dalam laga ini.Roma butuh poin untuk menjauh dari para pesaing yang juga memburu tiket Liga Champions. Akan tetapi, mereka tidak bisa menang dengan mudah dalam laga ini.Cengiz Under mencetak gol pada menit ke-15 lewat tendangan placing mendatar ke gawang Cagliari. Dia mendapat umpan dari Edin Dzeko.Cagliari bukan tanpa perlawanan. Mereka berhasil membuat pertahanan Roma kocar-kacir. Apalagi, Federico Fazio mendapat duet baru Elio Capradosi yang merupakan debutan.Secara penguasaan bola, Cagliari juga cukup perkasa dalam laga ini. Tim asuhan Diego Lopez mampu unggul penguasaan bola sampai 56 persen berbanding 44 persen milik I Giallorossi.Ini yang membuat Roma tidak bisa menang mudah dalam laga ini. Akan tetapi, Cagliari gagal memanfaatkan setiap peluang yang mereka dapat. Hal ini tak terlepas dari ketangguhan Alisson Becker di bawah gawang I Lupi.Skor 1-0 bertahan sampai pertandingan usai. Hasil ini memantapkan Roma di posisi ketiga dengan 73 poin. Mereka unggul dua poin dari rival sekota, Lazio. Kemenangan ini juga menjadi modal bagus jelang lawan Juventus pekan depan.Sementara itu, Cagliari masih berada di zona degradasi atau di peringkat ke-18 dengan 33 poin. Mereka berjarak satu poin dengan Udinese yang berada di peringkat ke-17.(KRS)