Gol Tunggal Kante Menangkan Chelsea

: Chelsea harus bersusah payah menaklukkan tuan rumah Crystal Palace dengan skor tipis 0-1 pada Minggu, 30 Desember, malam tadi. Satu-satunya gol dicetak oleh gelandang andalan The Blues, N'Golo Kante.Chelsea mendominasi jalannya pertandingan. Tercatat pasukan Maurizio Sarri menguasai 66 persen penguasaan bola. Mereka juga mencatatkan 12 tembakan dengan empat di antaranya mengarah ke gawang.Meski tampil menyerang, Chelsea kesulitan menembus pertahanan rapat Palace. Berkali-kali tembakan Eden Hazard dan kawan-kawan diblok oleh pemain The Eagles.Sepanjang babak pertama, The Blues hanya mencatatkan dua tembakan tepat sasaran melalui usaha Willian Borges dan Ross Barkley.Pada babak kedua, Chelsea semakin meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya langsung terlihat enam menit setelah babak kedua bergulir.N'Golo Kante mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-51. Mendapat umpan terobosan dari David Luiz, Kante yang tidak terkawal melepaskan tembakan kaki kiri yang menghujam jala Palace.Unggul satu gol membuat Chelsea kian berada di atas angin. Mereka pun semakin mendominasi jalannya laga dan membuat suporter Palace yang memadati Selhurst Park semakin gerah.Namun, hingga laga usai skor 0-1 untuk keunggulan Chelsea tetap bertahan. Dengan kemenangan ini, The Blues semakin kokoh di peringkat keempat klasemen sementara Liga Primer Inggris dengan 43 angka dari 20 laga. Sementara Palace tertahan di peringkat ke-14 dengan 19 poin dari 20 pertandingan.(KAU)