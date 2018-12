Bellamy Sebut Pogba Tak Pantas Hadapi Liverpool

Craig Bellamy mengkritik keras performa Paul Pogba saat Manchester United kalah dari Valencia. Menurut dia, Pogba tampil sangat buruk dan tidak pantas turun dalam laga Setan Merah selanjutnya, yakni kontra Liverpool.United bentrok dengan Valencia untuk memainkan laga pamungkas fase grup Liga Champions 2018--2019, Kamis 13 Desember dini hari WIB. Pogba yang tidak tergantikan di lini tengah, gagal mencegah timnya kalah dengan skor 1-2 di Estadio de Mestalla.Setelah kekalahan tersebut, United akan menghadapi Liverpool di Stadion Anfield pada lanjutan Liga Primer Inggris, Minggu 16 Desember mendatang. Bellamy menjelaskan, laga tersebut sangat penting karena kedua tim sama-sama klub raksasa di Inggris.Berkaca dari pentingnya laga dan performa terkini Pogba, Bellamy pun berpendapat agar United tidak memainkan Pogba saat menghadapi Liverpool. Itu dia katakan sebagai mantan striker The Reds yang kini beralih profesi komentator sepak bola Sky Sports."Pogba tampil sangat buruk tadi malam (kontra Valencia). Sudah jelas Jose Mourinho tidak mendapat performa terbaik dari Pogba. Saya yakin penampilannya bakal menjadi perhatian khusus," kata Bellamy."Pada akhir pekan mendatang, akan ada pertandingan besar antara Manchester United vs Liverpool. Laga tersebut mempertemukan kedua tim yang paling sering menyabet trofi Liga Primer Inggris," tambahnya."Jika Anda Mourinho dan melihat penampilan Pogba tadi. Saya yakin bakal sulit baginya untuk dimainkan. Tampaknya, Pogba bakal dikesampingkan lagi dalam laga nanti," lanjut Bellamy.Sekalipun Pogba tampil buruk dan United kalah. Setan Merah tetap melaju ke babak 16 besar Liga Champions dengan status runner up Grup H. Sementara itu, Pogba sempat dijadikan pemain cadangan ketika United ditahan imbang Arsenal dengan skor 2-2 pada akhir pekan lalu. (Sky Sports)(KAU)