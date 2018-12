United seperti Hewan yang Terluka saat Dipegang Mourinho

Kritikan pedas dilontarkan mantan bek Arsenal, Martin Keown kepada Jose Mourinho. Dia menganggap Mourinho telah membuat United seperti sekumpulan hewan yang sedang terluka.Pernyataan Keown muncul menjelang United bentrok dengan Arsenal pada dini hari nanti. Keown mengganggap ini adalah momen tepat buat The Gunners untuk bisa mengakhiri catatan tak pernah kalah MU atas Arsenal saat bermain di Old Trafford."Arsenal harus pergi ke Old Trafford tanpa rasa takut. United adalah klub besar tetapi mereka adalah hewan yang terluka di bawah Jose Mourinho," ujar Keown saat menulis di Daily Mail.Terakhir kali Arsenal menang di Old Trafford pada ajang Liga Primer pada September 2006. Untuk itu, penantian panjang selama 12 tahun bisa saja terhenti, mengingat permainan United yang inkonsisten."Stadion Old Trafford sudah kehilangan aura keangkerannya. Perasaan yang menakutkan bagi para klub yang berkunjung menghadapi MU kini telah menghilang," terangnya.Arsenal saat ini berada di posisi keempat dengan mengoleksi 30 poin, unggul delapan poin dari United yang berada di posisi ketujuh dengan mengumpulkan 22 angka dari 14 laga yang telah mereka mainkan.(ASM)