Mourinho: Siapa Tahu Bisa Melawan Wenger Lagi

Jose Mourinho berharap masih bisa menghadapi Arsene Wenger dalam beradu taktik. Manajer Manchester United itu percaya, Wenger masih mendapatkan kesempatan pada pertarungan-pertarungan besar di klub selanjutnya.Mourinho dan Wenger tampaknya sudah bisa melupakan masa-masa rivalitas yang pernah melibatkan keduanya. Hal tersebut terlihat pada pertandingan saat United mengalahkan Arsenal 2-1 Minggu 29 April kemarin.Wenger yang dipastikan akan meninggalkan Arsenal mendapat sambutan hangat dari publik Old Trafford yang diwakili oleh Sir Alex Ferguson dan Mourinho. Bahkan, keduanya memberi penghargaan simbolik atas masa bakti Wenger kepada The Gunners yang mencapai 22 musim lamanya.Meski begitu, Mourinho berharap masih bisa menghadapi Wenger setelah pertemuan di Manchester tadi malam. Namun, The Professor belum menentukan klub tujuan selanjutnya."Saya harap saya bisa melawan dia (Wenger) lagi, saya harap itu bisa terjadi. Jika tidak di Liga Primer Inggris, siapa yang tahu, kami masih punya pertandingan besar menunggu kami," kata Mourinho.Kekalahan The Gunners tadi malam menambah panjang catatan ketidakmampuan Wenger mengalahkan Mourinho. Keduanya tercatat sudah pernah bertemu sebanyak 19 kali. Mourinho berhasil menang 10 kali dan imbang tujuh kali. (Sportsmole)(ASM)