De Bruyne tak Butuh Operasi, tapi Harus Absen 2 Bulan

‘Another Cugat masterclass?’ Well, 8-10 weeks is normal recovery time for a lateral ligament strain. — Kristof Terreur ???? (@HLNinEngeland) August 17, 2018

Kevin de Bruyne arrived at Manchester City's film premiere in crutches ???? pic.twitter.com/494P5uvT1H — B/R Football (@brfootball) August 16, 2018

: Kabar baik didapat Manchester City. Kevin De Bruyne diprediksi tak perlu melakukan operasi, namun wajib beristirahat setidaknya 8-10 pekan.Berdasarkan klaim BBC Sport, gelandang timnas Belgia itu mengalami masalah pada lututnya. Belakangan diketahui bahwa De Bruyne mendapat cedera ligamen.Kristof Terreur dari Het Laatste Nieuws, jurnalis olahraga kondang Belgia menyebut De Bruyne tidak memerlukan operasi. Akan tetapi, ia membocorkan bahwa eks Chelsea itu sudah berkonsultasi dengan Dr. Cugat di Barcelona.Cugat menuturkan, De Bruyne hanya membutuhkan perawatan rutin tanpa operasi, namun wajib full bed rest selama minimal dua bulan.Di tempat berbeda, De Bruyne terlihat ikut hadir pada peluncuran film dokumenter All or Nothing bersama sejumlah penggawa City lainnya. Ia datang dengan alat bantu penyangga atau kruk.Kabar ini tentunya membuat manajer Pep Guardiola harus memutar otak memilih pemain kunci sebagai pengganti De Bruyne.Sejumlah pemain bisa menjadi opsi terbaik. Guardiola masih memiliki Bernardo Silva dan Ilkay Guendogan, sembari menarik Fernandinho ke posisi aslinya di tengah ketimbang menempatkannya di bek sayap.(ASM)