Gagal ke MU, Maguire Hormati Keputusan Leicester

: Bek Leicester City, Harry Maguire, mengaku tidak masalah jika klubnya menghalangi kepindahan ke Manchester United. Setan Merah santer diberitakan menginginkan bek timnas Inggris tersebut, namun The Foxes bergeming dan terus mementahkan tawaran The Red Devils.Maguire mengakui bahwa dirinya hanya fokus untuk bermain sebagai pemain inti di Leicester atau tim lain. Ia juga menghormati keputusan pemilik klub yang menolak tawaran besar baginya."Saya ingin berada di lapangan, entah bagi orang lain atau Leicester. Akan selalu ada rumor tentang minat tim lain ketika musim panas tiba dan tim melakukan hal yang baik di Rusia (Piala Dunia) tapi pemiliki menegaskan bahwa saya tidak dijual dan saya menghormati keputusan mereka," kata bek timnas Inggris itu kepada Sky Sports."Mereka (Leicester) memberikan saya kesempatan untuk bermain bagi klub ini, ini adalah tim yang bagus dan sedang berkembang dan saya menghormati keputusan mereka untuk tidak menjual saya. Pikiran saya telah fokus di Leicester sejak saat itu," tandasnya.Maguire baru saja mencetak gol perdananya musim ini kala Leicester bersua Southampton. Gol tersebut juga menjadi penentu kemenangan timnya yang berhasil mengalahkan The Saints dengan skor 1-2.(FIR)