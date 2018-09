MU Sudah Siapkan Pengganti Jose Mourinho

: Manchester United dikabarkan sudah menyiapkan pengganti pelatih Jose Mourinho. Laporan SportBild, Setan Merah mengincar Nuno Espirito Santo sebagai pengganti ideal The Special One.Posisi Mourinho di kursi kepelatihan MU memanas setelah mengalami dua kekalahan beruntun di awal musim. Membuat MU terlempar ke posisi 10 klasemen Liga Primer Inggris di pekan keempat.Nuno dinilai bisa menjadi pengganti ideal Morinho membesut Setan Merah. Pengalamannya membawa The Wolves promosi ke Liga Primer musim ini membuat manajemen MU memasukkan namanya ke daftar pengganti Mourinho.Apalagi, Nuno pun terbilang cukup sukses bersama FC Porti sebelum menangani Wolverhampton 2017 lalu. Ia sempat menjadi asisten pelatih Mourinho di Porto saat meraih gelar Liga Champions 2003--2004, serta empat kali juara Liga Portugal.Didatangkan The Wolves musim lalu, pelatih 44 tahun itu langsung mempersembahkan gelar EFL Championship. Gelar yang membuat The Wolves otomatis meraih tiket promosi musim ini.Sebelumnya, MU dikabarkan mengusung nama Zinedine Zidane sebagai pengganti potensial Mourinho. Namun, sejauh ini hubungan Setan Merah dan Zidane masih sebatas rumor.(REN)