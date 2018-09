Inggris Cemas pada Striker Muda Liverpool

: Manajemen timnas Inggris khawatir akan masa depan striker mudanya, Dominic Solanke. Liverpool sebagai pemilik klub jarang sekali memberikan menit bermain kepadanya.Mantan pemain Chelsea itu belum satu kali pun bermain musim ini. Kondisi tersebut membuat masa depan Solanke di timnas The Three Lions mulai menjadi pertanyaan.Manajer Gareth Southgate memang membawa Solanke ikut latihan bersama timnas Inggris senior. Namun, Aidy Boothroyd selaku arsitek timnas Inggris U-21 tetap miris dengan situasinya di Liverpool."Saya menyukai Dom (Solanke), tapi saya juga sedikit cemas karena dia jarang mendapatkan menit bermain. Tentu kebijakan tiap klub selalu mengutamakan pemain terbaik, tapi buat timnas dan demi kebaikan sepak bola Inggris kami berharap anak-anak muda Inggris seperti Dom lebih diperhatikan lagi," kata Boothroyd dikutip dari The Telegraph."Faktanya adalah mereka para generasi Inggris telah membuktikannya di level timnas, tapi tetap saja hal itu tak cukup meyakinkan para manajer di Liga Primer Inggris," sambungnya.Dini hari nanti, timnas Inggris U-21 akan menghadapi Belanda. Dua calon bintang timnas Inggris, Phil Foden dan Jadon Sancho sementara tak masuk skema utama Boothroyd meski bermain di klub besar, masing-masing di Manchester City dan Borussia Dortmund.(PAT)