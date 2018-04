Pengaruh Guardiola di Mata Pemain City

: Josep "Pep" Guardiola sudah melatih Manchester City selama hampir dua musim. Selama membesut The Citizens, pelatih asal Spanyol tersebut dinilai banyak memberikan pengaruh positif untuk para pemain.Guardiola direkrut City pada musim 2016--2017. Ia diberi kontrak selama tiga musim oleh manajemen The Citizens.Pada musim perdana, Guardiola gagal memberikan hasil positif untuk City. Bahkan, tidak ada gelar yang berhasil ia berikan kepada The Citizens.Namun, Guardiola sukses memberikan prestasi untuk City pada musim keduanya bersama City. Pada periode itu, Sky Blue sukses menyabet dua gelar, yakni Piala Liga Inggris dan Liga Primer Inggris.Bek City Vincent Kompany mengaku Guardiola merupakan sosok pelatih yang bisa memberikan pengaruh positif untuk para pemainnya. Ia juga merasa akan berkembang pesat andai ditangani Guardiola saat masih muda."Jika saya bertemu dengannya ketika saya berumur 20 tahun, saya akan meningkat pesat. Setiap pemain yang diasuhnya akan sukses karena cara ia melatih dan meningkatkan kemampuan pemain, memungkinkan mereka untuk mengeluarkan potensi penuh," ujar Kompany."Saya pikir kami semua percaya pada gaya. Kalau tidak, gelar ini tidak akan diraih. Saya pikir ada periode adaptasi yang dibutuhkan untuk ia dan kami," tambahnya."Kondisinya berbeda dengan apa yang ia miliki di klub lain. Tetapi, metodenya benar dan metodenya sangat kami percaya," tutur Kompany.Gelar Liga Primer Inggris merupakan gelar teranyar yang ia berikan untuk City. Ia mendapatkan gelar tersebut pada Minggu 15 April. Tepat saat rival terdekat mereka, Manchester United kalah dari West Bromwich Albion dengan skor 0-1.Kekalahan United membuat City semakin kokoh di puncak klasemen dengan mengoleksi 16 poin. Jarak poin ini sudah tidak bisa dikejar lagi oleh United karena kedua tim tinggal melakoni lima pertandingan lagi pada musim ini. (Soccerway)(ASM)