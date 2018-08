Mourinho Klaim tidak Mendapat Manfaat dari Pramusim

Pelatih Manchester United, Jose Mourinho, mengaku tidak mendapat manfaat apapun dari tur pramusim United. The Special One mengaku tidak mendapat pelajaran apapun karena telah mengetahui seluruh skuatnya."Saya tidak mempelajari apapun dari tur ini. Saya tahu seperti apa Ander Herrera, Juan Mata, dan Alexis Sanchez,' ungkap Mourinho kepada Sky Sports.United baru saja menghadapi Real Madrid di Miami dalam turnamen pramusim International Champions Cup. The Red Devils mampu menumbangkan perlawanan Los Blancos dengan skor 2-1.Mourinho sempat merasa khawatir dengan jalannya laga. Ia sempat merasa timnya akan kehilangan keunggulan dalam 15 menit terakhir ketika Madrid memainkan Toni Kroos, Marco Asensio, dan Isco Alarcon."Saya tahu para pemain masih sangat muda dan butuh waktu untuk berkembang, saya tahu pemain saya memberi semua yang mereka bisa dan ketika di 15 menit terakhir kami hampir saja hancur dan ketika mereka memasukkan Kroos dan Asensio dan Isco dan saya pikir kami tidak bisa bertahan tapi kami berhasil,' tutur pelatih berkebangsaan Portugal itu."Itu adalah semangat yang kami butuhkan, karena dua atau tiga minggu pertama kami di Liga Primer Inggris akan sangat sulit, kami tidak bersiap untuk itu" papar pria berusia 55 tahun tersebut.Mourinho juga memuji para pemain seniornya. Menurutnya mereka bermain fenomenal, terlebih setelah memainkan semua pertandingan pramusim."Pemain seperti Herrera, Bailly, Darmian, Mata, semuanya sangat fenomenal dalam pramusim, memainkan hampir semua menit pertandingan. Saya tahu pemain ini sangat profesional dan saya tahu mereka memberikan segalanya bagi klub, untuk kehormatan klub. Mereka sangat fenomenal," pungkasnya.(ASM)