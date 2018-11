West Ham Tertarik Rekrut Samir Nasri

: West Ham United dikabarkan berminat merekrut mantan gelandang Arsenal, Samir Nasri. Tapi Nasri perlu menjalani serangkaian tes untuk membuktikan dirinya masih bugar untuk bermain di Liga Primer Inggris.Pasalnya, Nasri terakhir kali tampil di laga kompetitif pada November tahun lalu. Kala itu ia masih bermain bagi klub Turki Antalyaspor hingga kontraknya habis pada 31 Januari lalu.Laporan Sky Sports mengabarkan bahwa The Hammers akan memberinya kontrak selama enam bulan. Mantan pemain Manchester City itu akan mendapat gaji sebesar 80 ribu pounds (Rp 1,5 miliar) per pekan.Bos The Irons, Manuel Pellegrini, membutuhkan jasa gelandang baru di timnya. Terlebih lagi dua gelandang West Ham, Jack Wilshere dan Manuel Lanzini, harus absen lama karena cedera.Nasri yang kini berusia 31 tahun, telah tampil dalam 507 laga sepanjang kariernya. Selama itu, ia mencetak 71 gol dan 90 assist. Ia juga tampil 41 kali bagi timnas Prancis dan menyumbang lima gol bagi Les Bleus.(ACF)