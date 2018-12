Jadwal Pertandingan Sepak Bola pada Malam Hingga Dini Hari Nanti

Sejumlah pertandingan top Eropa bakal tersaji pada Minggu 16 Desember malam WIB hingga Senin 17 Desember dini hari WIB. Perhelatannya berasal dari Inggris, Italia, Spanyol dan Jerman.Liverpool kontra Manchester United menjadi laga yang paling ditunggu-tunggu dari ajang Liga Primer Inggris. Kedua tim punya sejarah sebagai juara terbanyak dan diperkuat para pemain bintang kelas dunia.Di atas kertas, Liverpool lebih unggul karena belum pernah terkalahkan di Liga Primer Inggris musim ini. Kendati demikian, United juga sedang bernafsu untuk bangkit dari kekalahan.Pada tiga hari yang lalu, Kamis 13 Desember, United kalah dari Valencia dengan skor tipis 2-1. Saat itu, keduanya bertanding untuk memainkan laga pamungkas fase grup Liga Champions.Beralih ke Serie A Italia, terdapat laga Sampdoria vs Parma yang diprediksi bakal sengit. Keduanya hanya berselisih satu poin di klasemen sementara tim papan tengah dan peta kekuatannya pun tidak jauh berbeda.Selain Sampdoria vs Parma, bakal ada pertandingan AS Roma kontra Genoa. Laga ini harus dimanfaatkan I Lupi sebaik mungkin agar bisa kembali ke jajaran tim papan atas. Sekarang, Roma sedang bertengger di posisi delapan.Masih ada berbagai laga menarik dari Bundesliga dan La Liga yang tidak boleh dilewatkan. Berikut jadwal lengkapnya:20.30 WIB: Brighton & Hove Albion vs Chelsea20.30 WIB: Southampton vs Arsenal23.00 WIB: Liverpool vs Manchester United18.30 WIB: SPAL vs Chievo21.00 WIB: Fiorentina vs Empoli21.00 WIB: Frosinone vs Sassuolo21.00 WIB: Sampdoria vs Parma00.00 WIB: Cagliari vs Napoli02.30 WIB: Roma vs Genoa18.00 WIB: Sevilla vs Girona22.15 WIB: Espanyol vs Real Betis00.30 WIB: Huesca vs Villarreal02.45 WIB: Levante vs Barcelona21.30 WIB: RB Leipzig vs Mainz 0500.00 WIB: Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen(KAU)