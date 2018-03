Mohamed Salah Bantu Liverpool Tundukkan Palace

: Liverpool harus bersusah payah memetik angka penuh saat bertandang ke markas Crystal Palace pada pekan ke-32 Liga Primer Inggris 2017--2018, Sabtu 31 Maret. Sempat tertinggal, The Reds mampu mengakhiri laga dengan kemenangan skor 2-1 pada laga tersebut.Liverpool sebetulnya unggul jauh secara statistik. Tercatat, tim besutan Juergen Klopp tersebut bermain dengan penguasaan bola sbeanyak 68 persen.Dalam jumlah peluang, Liverpool juga menghasilkan enam tembakan mengarah ke gawang. Sedangkan tim tuan rumah hanya menciptakan tiga tembakan mengarah ke gawang.Namun, Liverpool tampil buruk pada awal babak pertama. Pertahanan mereka bahkan terlihat cukup keteteran menghadapi serangan-serangan Palace.Pada menit ke-13, kiper Liverpool Loris Karius melakukan kesalahan dengan menjatuhkan penyerang Palace Wilfred Zaha di dalam kotak penalti. Wasit pun melihat kejadian itu dan memberikan kesempatan penalti kepada Palace.Luka Milijovic maju sebagai eksekutor. Ia pun menuntaskan tugasnya dengan baik setelah melepaskan tembakan sudut bawah gawang.Liverpool tidak langsung tinggal diam. Mereka terus berupaya tampil agresif untuk mengejar ketinggalan.Upaya Liverpool baru berbuah manis pada menit ke-49. Ketika itu, The Reds sukses menyamakan kedudukan lewat gol Sadio Mane.Berawal dari pergerakan James Milner. Ia mencoba melepaskan umpan silang yang berhasil disambar Mane.Liverpool semakin agresif usai menyamakan kedudukan. Sejumlah peluang diciptakan mereka melalui Salah, namun tidak ada yang membuahkan hasil.Pelatih Liverpool Juergen Klopp mencoba untuk melakukan penyegaran di lini serang. Mereka memasukkan Adam Lallana dan Alex Oxlade-Chamberlain pada menit ke-66.Apes bagi Lallana. Saat baru lima menit bermain, ia kembali ditarik dan digantikan oleh Dejan Lovren karena terlihat tampil kurang maksimal.Publik Palace dibuat terkejut oleh Salah pada menit ke-84. Ketika itu, winger asal Mesir tersebut sukses membobol gawang Palace setelah mendapat umpan dari Andrew Robertson.Hingga laga usai, kedua tim tidak lagi mencetak gol tambahan. Liverpool memastikan kemenangan dengan skor 2-1.Dengan hasil ini, Liverpool sukses merangsek ke posisi kedua sementara, menggeser posisi Manchester United. Saat ini, The Reds mengoleksi 66 poin.Namun, United masih punya kans untuk merebut posisi The Reds. Sebab, mereka baru akan memainkan laga pekan ke-32 pada pk 21.00 WIB. Ketika itu, mereka dijadwalkan menghadapi Swansea City.: Hennessey, Sakho, Kelly, Van Aanholt, Cabaye, McArthur, Townsend, Milivojevic, Zaha, Wan-Bissaka, Benteke.: Karius, Matip, Van Dijk, Robertson, Alexander-Arnold, Milner, Wijnaldum, Henderson, Firmino, Salah, Mane.(PAT)