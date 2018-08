Film All or Nothing Bukan Bermaksud Mencemooh Manchester United

: Film dokumenter berjudul All or Nothing yang digarap Manchester City membuat manajer Jose Mourinho geram karena dianggap menyindir Manchester United. Pep Guardiola menyangkal tuduhan tersebut dengan mengklaim "film tersebut hanyalah gambaran musim lalu".Mourinho menuduh City menunjukkan sikap tidak berkelas lewat film dokumenter itu, terutama pada bagian ke-8. Menurut Mou, film tersebut sengaja dibuat untuk meledek United.Narator Ben Kingsley menggambarkan bahwa laga derby Manchester punya dua sisi. Ia menganggap City menampilkan permainan menghibur, sementara United membosankan dengan strategi parkir bus.Eks manajer Chelsea itu lalu menyindir balik dengan mengatakan bahwa uang tidak bisa membeli kesuksesan. Guardiola sepakat dengan komentar tersebut, tapi ia menegaskan bahwa film All or Nothing tidak dibuat untuk menyindir City."Itu benar, Anda tidak bisa membeli kesuksesan, saya setuju dengan Jose. Mengenai film, itu tentang kami. Untuk (klaim Mourinho) yang ini saya tidak setuju. Tidak ada niat untuk menjatuhkan mereka, kami cuma mendokumentasikan apa yang terjadi musim lalu," sambar Guardiola."Itu opini Jose. Orang-orang bisa menyukai, bisa tidak," sambungnya.Manchester City untuk sementara memimpin klasemen Liga Primer Inggris berkat dua kemenangan beruntun. Terakhir, David Silva cs unggul telak 6-1 atas Huddersfield.(AHL)