Memaklumi Pembelian Mahal Alisson Becker ala Juergen Klopp

: Juergen Klopp tidak mau dianggap buang-buang uang kala mendaratkan Alisson Becker dari AS Roma menuju Liverpool. Menurutnya, nominal transfer mencapai 67 juta pounds masih murah melihat harga pasar penjaga gawang saat ini."Semua orang merasa itu terlalu mahal. Memang tidak murah, tapi harganya bisa saja lebih besar (jika tidak dibeli sekarang)," ujar Klopp kepada ESPN TV.Alisson diyakini dibeli The Reds menyusul inkonsistensi performa yang ditampilkan oleh kedua 'kiper utama' mereka di bawah mistar gawang, Loris Karius dan Simon Mignolet. Klopp sendiri mengatakan kedua kiper tersebut merupakan sosok berkualitas."Kami tidak memiliki masalah besar di posisi kiper. Tak ada keraguan sedikit pun terhadap Simon Mignolet, dia kualitas Liga Primer Inggris, Loris Karius juga. Tentu kita tak akan lupa kejadian di final Liga Champions, tapi ini bukan soal itu," sambungnya.Musim 2017--2018 merupakan tahun di mana nama Alisson mulai dikenal penikmat sepak bola. Berkat kepiawaiannya bersama Gialorossi, pelatih timnas Brasil, Tite berani menjadikannya sebagai penjaga gawang utama di Piala Dunia 2018.Melihat hal tersebut, insting scouting Klopp dan kebutuhan Liverpool akan kiper baru membuat eks pelatih Borussia Dortmund itu langsung tancap gas. Tanpa kompetitor, Merseyside Red dengan 'mudah' mendapatkan tanda tangan Alisson.Harga yang digelontorkan manajemen klub tidaklah sedikit. Faktanya, transfer Alisson ke Liverpool merupakan yang termahal di dunia, mengalahkan juniornya, Ederson (Benfica ke Man City), dan seniornya, Gianluigi Buffon (Parma ke Juventus).Klopp berkilah, transfer mahal itu tidak perlu dibesar-besarkan. Ia malah membanding-bandingkan dengan klausul pelepasan Jan Oblak di Atletico Madrid yang mencapai sembilan digit."Ambil contoh Oblak misalnya, yang memiliki release clause mencapai 100 juta euro, luar biasa! Pasar kiper musim ini juga sepertinya tidak begitu ramai, seperti biasanya, tapi kalau sudah ramai harganya pastilah selangit," sambungnya."Ini kan bagian dari kerja saya, mendapatkan pemain terbaik sebisa mungkin, secermat mungkin. Pasar untuk kiper itu berbeda dengan pemain di posisi lain. Tidak setiap tahun ada kiper yang diletakkan di daftar jual. Sejujurnya, di awal kami tidak tahu Alisson available atau tidak," pungkas Klopp.Tahun lalu, Klopp mendatangkan Virgil van Dijk dari Southampton juga dengan dana besar, sampai memecahkan rekor transfer untuk pemain belakang.(FIR)