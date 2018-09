Prediksi Tottenham vs Liverpool: Gas Terus, The Reds!

Klik: Persib Beri Pekerjaan Rumah untuk Arema

: Akhir pekan ini, Liga Primer Inggris kembali bergulir. Tak tanggung-tanggung, laga sengit antara Tottenham Hotspur kontra Liverpool langsung tersaji.Ini menjadi momen bagus buat Liverpool guna meneruskan tren positif karena Tottenham dihantui sejumlah persoalan pelik. Kekalahan atas Watford pada laga terakhir plus cederanya beberapa pemain kunci menjadi penyebabnya.Dilansir dari laman resmi Spurs, setidaknya ada tiga pemain yang tidak bisa dimainkan menghadapi The Reds, salah satunya adalah Dele Alli.Gelandang muda itu mengalami cedera hamstring. Spurs memastikan bahwa Alli tak akan dimainkan akhir pekan ini.Selain itu, Hugo Lloris dan Moussa Sissoko juga akan absen. Lloris bahkan diprediksi aben selama "beberapa pekan ke depan". Sementara Sissoko baru bisa bergabung latihan pekan berikutnya.Sebaliknya, Liverpool nyaris tidak memiliki permasalahan apapun. Medcom.id menitikberatkan pada peran Virgil van Dijk di lini belakang The Reds yang bakal 90 menit mengawal penyerang Harry Kane.Pertahanan anak asuh Juergen Klopp hingga pekan keempat Liga Primer Inggris 2018 -- 2019 memang istimewa. Mereka berhasil mencatatkan tiga cleansheets.Selain faktor kegemilangan Van Dijk, kehadiran Alisson Becker menjadi kunci utama. Kiper asal Brasil itu, meski melakukan blunder kala menghadapi Leicester City, seakan memberi jaminan kepada lini belakang untuk lebih tenang.Wasit Michael Oliver akan menjadi pengadil pada pertandingan ini. Kabar baik buat Tottenham, delapan kemenangan beruntun didapat ketika laga dipimpin oleh wasit berusia 33 tahun tersebut.: Vorm, Vertonghen, Sanchez, Alderweireld, Trippier, Rose, Dembele, Lamela, Eriksen, Moura, Kane.: Alisson, Robertson, Van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Milner, Keita, Salah, Mane and Firmino.(ASM)