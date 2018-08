Pochettino Waspadai Rekor Minor Spurs Kala Bersua United

: Pelatih Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, mewanti-wanti timnya agar mewaspadai Manchester United. Meski ditumbangkan Brighton & Hove Albion minggu lalu, Spurs selalu kesulitan ketika bertandang ke Old Trafford, markas United.Statistik menyebutkan bahwa The Lilywhites hanya mampu memenangkan tiga pertandingan dari total 26 lawatan ke Old Trafford di Liga Inggris. Spurs tercatat menelan 21 kekalahan dan sisanya berakhir imbang. Hal tersebut membuat Pochettino was-was jelang lawatan Spurs ke Old Traffod, Selasa (28/8) dini hari nanti."Ini akan menjadi laga yang penting bagi kami karena setelah empat tahun gagal meraih hasil maksimal di sana, kami akan mencoba untuk menang pada Senin (waktu setempat) dan memperlihatkan bahwa kami bisa mengalahkan Manchester di sana," papar pelatih asal Argentina itu dalam wawancaranya dengan Sky Sports."Ini akan menjadi laga sulit karena Manchester adalah tim hebat dengan pemain luar biasa dan salah satu manajer terbaik di dunia. Tapi ini merupakan tantangan masif dan saya telah mengatakan bahwa musim ini adalah yang terberat sejak saya memulai debut manajerial saya 10 tahun lalu," tandasnya.Mantan pelatih Southampton itu mengatakan bahwa kemenangan atas United di kandangnya sendiri lebih dari sekedar tiga poin. Menurutnya, itu akan menjadi hal yang fantastis juga."Kemenangan nanti lebih dari sekedar tiga angka. Setelah empat tahun gagal meraih hasil memuaskan, kemenangan di Old Trafford akan menjadi hal yang fantastis," pungkasnya.The Red Devils akan menjamu Spurs di Old Trafford. Skuat besutan Pochettino sedang berada dalam tren positif setelah memenangkan dua pertandingan awal mereka.(ACF)