Fakta Arrizabalaga, Putra Basque yang Mengejar Banyak Gelar di Chelsea

Kepa Arrizabalaga baru saja didapuk menjadi kiper termahal di dunia. Transfernya ke Chelsea dari Athletic Bilbao yang mencapai 71,6 juta pounds (Rp 1,33 triliun) mengalahkan rekor transfer Alisson Backer ke Liverpool.Tak bertahan beberapa lama, Becker yang dibeli Liverpool dari AS Roma seharga 66,8 juta pounds (Rp 1,24 triliun) harus terpatahkan. Arrizabalaga menjadi pemerannya yang membuat Chelsea merogoh kocek dalam-dalam demi kiper yang baru berusia 23 tahun.Arrizabalaga merupakan kiper asli akademi Athletic Bilbao. Dia tampil impresif musim lalu meskipun hanya mampu membawa Los Leones mengakhiri La Liga Spanyol musim 2017--2018 di posisi ke-16."Semua klub harus bersaing untuk memenangkan titel dan semua pemain ingin menang. Jadi yang saya inginkan adalah memenangkan banyak gelar untuk klub," ujarnya kepada aplikasi ofisial Chelsea, The 5th Stand."Ini adalah hal yang saya inginkan. Saya ingin diingat di klub ini, ketika saya meninggalkan klub ini, sebagai kiper yang membantu klub memenangkan banyak gelar dan dicatat di buku sejarah," lanjutnya.Siapakah Kepa Arrizabalaga? Kenapa Chelsea rela menebus klausul pelepasannya yang terbilang mahal untuk penjaga gawang yang relatif masih muda? Medcom.id mencoba menjabarkan data dan fakta penjaga gawang timnas Spanyol iniOndarroa, 3 Oktober 1994189 cmBasconia 2011--2013 (31)Bilbao Athlettic 2012--2015 (50)Ponferradina 2015 (20)Valladolid 2015--2016 (39)Atheltic Bilbao 2016--2018 (53)31 penampilan44 kebobolan7 nirbobol3 penyelamatan per pertandingan64 penyelamatan di dalam kotak penalti (terbaik ketiga)63% umpan sukses (368 umpang panjang, terbaik oleh kiper La Liga)1 caps (timnas senior Spanyol)(FIR)