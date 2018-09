Pochettino Membeberkan Faktor Kekalahan Spurs atas Watford

: Pelatih Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, mengaku kecewa dengan kekalahan timnya atas Watford. The Lilywhites gagal mempertahankan keunggulan atas The Hornets setelah gol bunuh diri Abdoulaye Doucoure dibalas oleh gol dari Troy Deeney dan Craig Cathcart.Pelatih asal Argentina ini menganggap bahwa Spurs masih tampil lebih baik. Namun timnya tidak menunjukkan keinginan untuk menang, terutama pada babak pertama."Kekalahan ini sangat menyakitkan dan mengecewakan. Pertandingan berjalan seimbang di babak kedua tapi ketika anda mencetak satu gol dan kebobolan dua gol, itu sangat mengecewakan," ungkap pelatih berusia 46 tahun itu seperti dikutip dari situs resmi klub."Realitanya jika anda tidak berjuang, anda tidak akan menang. Di babak pertama kami tidak berjuang cukup keras dan tidak menunjukkan bahwa kami pantas menjadi penantang (juara)," lanjut mantan pelatih Espanyol ini."Anda bisa kalah, tapi cara kami kalah hari ini, ketika lawan bermain lebih daik dari Anda, Anda tidak bisa mengatakan apapun. Tapi ketika anda tampil lebih baik dibandingkan lawan anda dan kalah, itu menyakitkan," pungkasnya.Spurs gagal melanjutkan tren kemenangan mereka. Sebelumnya tim London Utara ini berhasil meraih tiga kemenangan. Termasuk membantai Manchester United di Old Trafford yang mengakhiri rekor tidak pernah menang di markas The Red Devils selama empat tahun belakangan ini.(FIR)