Liverpool Diprediksi Bisa Kalahkan City Dalam Perburuan Gelar

: Legenda Manchester United Gary Neville menilai laju Manchester City di Liga Primer Inggris 2018--2019 sulit disentuh. Namun, menurutnya, Liverpool punya potensi untuk bersaing dengan The Citizens.City memang tampil luar biasa di Liga Primer Inggris musim ini. Hingga pekan ke-13, mereka belum terkalahkan. Rinciannya adalah meraih 11 kemenangan dan dua kali imbang.Berkat catatan impresif tersebut, City mampu menempati puncak klasemen sementara dengan mengoleksi 35 poin. Saat ini, mereka unggul dua poin dari Liverpool yang berada di peringkat kedua.Neville percaya Liverpool bisa menyaingi City dalam perebutan gelar musim ini. Namun, ia menilai The Reds harus bisa menunjukkan konsistensi, setidaknya hingga memasuki periode tahun baru."Liverpool mampu bertahan di peringkat kedua. Mereka baru saja berhasil membayangi City. Ada saatnya ketika saya menjadi bagian dari tim di mana kami mengejar dan memburu. Itu membuat Anda tidak nyaman dan selalu berharap kapan tim di atas kita terpeleset," ujar Neville."Saya tidak berpikir City akan mengalami situasi tertekan. Tetapi, Liverpool harus bisa terus berjuang pada Februari atau Maret untuk membayangi City," tambahnya.Liverpool juga tampil impresif pada kompetisi Liga Inggris. Mereka belum terkalahkan hingga saat ini. Hanya saja, The Reds sudah menuai tiga kali imbang. Catatan imbangnya lebih banyak dari City (dua imbang). (Mirror)(PAT)