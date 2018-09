Bantai Fulham, Manchester City Tempel Ketat Liverpool dan Chelsea

: Tiga gol berhasil dilesakkan Manchester City ke gawang Fulham. Kemenangan tersebut membuat persaingan di papan atas klasemen Liga Primer Inggris 2018--2019 tetap ketat.Sergio Aguero dimainkan sebagai starter di laga ini. Ia ditemani Raheem Sterling dan Leroy Sane di lini depan. Ketidakhadiran Kevin De Bruyne menjadi berkah buat Bernardo Silva yang tampil sejak menit awal.Sementara itu, Fulham yang berstatus tim promosi memainkan trio lini serangnya, yakni Andre Schurrle, Aleksandar Mitrovic, dan Luciano Vietto. Ryan Sessegnon yang musim lalu bersinar tetap diandalkan di sektor bek sayap kiri.City unggul cepat pada menit kedua lewat Sane. David Silva menggandakan keunggulan pada menit 21, sebelum Sterling menutup pesta gol tuan rumah beberapa saat pasca kick off babak kedua.Tambahan tiga poin memang tidak mengantar City ke puncak klasemen. Namun setidaknya, anak asuh Pep Guardiola tetap menjaga kans untuk melewati Chelsea dan Liverpool di posisi dua teratas.Dari lima pertandingan yang telah dilakoni, City mengemas empat kemenangan dan satu kali imbang. Mereka berjarak dua poin saja dengan The Blues dan The Reds.(4-3-3): 31 Ederson; 2 Kyle Walker, 30 Nicolas Otamendi, 14 Aymeric Laporte, 18 Fabian Delph; 20 Bernardo Silva, 25 Fernandinho, 21 David Silva; 7 Raheem Sterling, 10 Sergio Aguero, 19 Leroy Sane: 1 Marcus Bettinelli; 22 Cyrus Christie, 4 Denis Odoi, 26 Alfie Mawson, 3 Ryan Sessegnon; 24 Jean Michael Seri, 6 Kevin McDonald, 8 Stefan Johansen; 14 Andre Schuerrle, 9 Aleksandar Mitrovic, 19 Luciano Vietto(FIR)