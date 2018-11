Kante Sepakati Kontrak Baru Jangka Panjang di Chelsea

: N'Golo Kante menyepakati kontrak baru jangka panjang di Chelsea. Pemain asal Prancis itu menyetujui kontrak anyar berdurasi lima tahun bersama The Blues.Kante didatangkan Chelsea dari Leicester City pada 2016 lalu. Ia memikat Chelsea usai membawa The Foxes juara Liga Primer Inggris, sekaligus meraih titel pemain terbaik tahun tersebut.Kini, Kante kerap dipercaya mengisi skuat utama The Blues yang belum terkalahkan musim ini di Liga Primer Inggris. Ia pun mengakui senang bisa mendapatkan kontrak baru yang akan berakhir 2023 tersebut."Saya sangat bahagia memperpanjang kontrak saya dengan Chelsea. Saya telah menjalani dua tahun yang indah dan saya berharap bisa lebih banyak lagi momen indah datang. Saya suka kota ini, saya suka klub ini, dan saya berharap bisa lebih lama di sini," ujarnya di situs resmi klub.Sementara, Direktur Chelsea, Marina Granovskaia mengatakan Kante pantas mendapatkan kontrak baru tersebut. Penampilan yang telah ditunjukkan sejak bergabung dengan The Blues menjadi alasan klub memberikan kontrak baru."Kami dengan bangga mengumumkan N'Golo telah menandatangani kontrak baru dan menatap masa depan pandang bersama Chelsea. Saat ia tiba, kami tahu kami telah menandatangani pemain bagus, ia mengejutkan semua orang dengan penampilan yang tidak pernah lelah dan egois," kata Marina.Kante telah membuat penampilan ke-100 bagi Chelsea , dan total 105 penampilan di semua ajang. Dari penampilannya itu, ia mampu menyumbang empat gol bagi The Blues.(REN)