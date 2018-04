Evra Dukung Joe Hart Kembali ke Timnas Inggris

: Patrice Evra memberikan pujian kepada Joe Hart. Bek anyar West Ham United itu menilai Hart layak membela timnas Inggris di Piala Dunia 2018.Hart bermain cemerlang akhir pekan lalu dengan melakukan sejumlah penyelamatan vital dari serangan penggawa Chelsea. Eks kiper Manchester City itu pun didaulat menjadi pemain terbaik pada laga yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut.Manajer timnas Inggris, Gareth Southgate memiliki sejumlah pilihan di bawah mistar gawang seperti Jordan Pickford dan Jack Butland. Evra pun menyebut Hart pantas masuk kandidat penjaga gawang utama The Three Lions."Saya ingat saat saya datang dan Joe tidak main. Saat itu Adrian yang diturunkan, saya bilang kepadanya, 'Joe, ayo, kau harus bermain, Piala Dunia sebentar lagi'," ujar Evra dikutip dari Sky Sports."Dia sangat percaya diri. Saya juga bilang bahwa tahun ini adalah waktu yang tepat untuknya, saya tekankan agar dia tidak menyerah. Anda bisa lihat penampilannya lawan Chelsea, saat dia menjadi pemain terbaik," sambungnya.Manajer The Hammers, David Moyes, juga pusing dengan keberadaan Adrian dan Hart. Kedua penjaga gawang dinilai punya kualitas yang sama baik, sehingga tak jarang mereka dimainkan bergiliran.Belakangan, Hart lebih dipercaya Moyes, terbukti dengan dimainkannya ia pada dua pertandingan terakhir. Aksinya di bawah mistar gawang saat meladeni The Blues mendapat apresiasi dari sang manajer."Joe menunjukkan jika ia pantas mendapatkan caps (di timnas) banyak. Menghadapi lawan berat, Anda membutuhkan kiper yang bagus, dan dia membuktikannya," tambah Moyes.West Ham akan menghadapi Stoke City pada lanjutan Liga Primer Inggris. Koleksi 34 poin belum bisa dikatakan aman bagi Mark Noble cs untuk menghindari zona degradasi.(KAU)