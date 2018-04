Tunjukkkan Sikap Sportif, Aubameyang Menuai Pujian

: Striker Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang menunjukkan sikap sportif saat menghadapi Stoke City pada pekan ke-32 Liga Primer Inggris 2017--2018, Minggu 2 April. Ketika itu, striker asal Gabon tersebut memberikan kesempatan Alexandre Lacazette yang merupakan rekan setimnya, untuk mengeksekusi penalti.Kesempatan penalti didapat Arsenal pada menit ke-89. Ketika itu, striker The Gunners Alexander Lacazette dijatuhkan oleh gelandang Stoke Badou N'Diaye.Andai mengeksekusi penalti tersebut, Aubameyang punya kans untuk mencetak hattrick pertamanya bersama The Gunners. Sebab, sebelumnya, ia sudah menyumbang dua gol untuk Arsenal, tepat pada menit ke-75 dan menit ke-86.Namun, Aubameyang justru memberi kesempatan mengeksekusi penalti itu kepada Lacazette. Alasannya, ia ingin melihat Lacazette bisa mencetak gol kembali sekaligus memulihkan kepercayaan diri rekan setimnya itu usai absen lama karena cedera lutut.Aubameyang lantas mendapat pujian dari pelatih Arsenal Arsene Wenger. Ia menilai sikap sportif pemain berusia 28 tahun tersebut sangat dibutuhkan untuk membuat kebersamaan para pemain The Gunners semakin kuat."Tidak karena saya tahu mereka memiliki rasa saling pengertian yang baik. Sikap yang ditunjukkannya membuat kami terkejut. Saya menyukai sikap itu. Sebab, itu akan membuat tim semakin kuat," ujar Wenger.Selain menunjukkan sikap positif, Aubameyang juga memberikan performa impresif untuk Arsenal. Sejak diboyong pada bursa transfer Januari, ia sukses menyumbang lima gol dari tujuh penampilannya di seluruh kompetisi bersama Arsenal. (Soccerway)(PAT)