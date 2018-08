Bungkam Palace, Liverpool Tempel City

: Liverpool sukses melanjutkan tren positif di kompetisi Liga Primer Inggris 2018--2019. Tren positif itu didapat setelah The Reds meraih kemenangan di markas Crystal Palace dengan skor 2-0 pada pekan kedua, Selasa 21 Agustus.Liverpool tampil dominan pada laga yang digelar di Stadion Selhust Park tersebut. Statistik mencatat tim besutan Juergen Klopp itu bermain dengan penguasaan bola sebanyak 63 persen.Dalam jumlah peluang, Liverpool juga lebih unggul ketimbang Palace. Tercatat, Si Merah melepaskan enam tembakan mengarah ke gawang. Sementara itu, tuan rumah hanya menciptakan dua tembakan tepat sasaran.Meski tampil dominan, Liverpool tidak mudah untuk menembus pertahanan Palace. Buktinya, mereka baru bisa membuka keunggulan jelang turun minum.James Milner menjadi pencetak gol pembuka untuk Liverpool. Ia sukses membobol gawang Palace lewat tendangan penalti. Kesempatan penalti didapat Liverpool usai bek Palace Mamadou Sakho melakukan pelanggaran terhadap Mohamed Salah di dalam kotak penalti.Situasi pertandingan tidak berubah ketika memasuki babak kedua. Liverpool masih tampil menyerang sepanjang babak.Namun, permainan agresif dan keras Palace tampak membuat para pemain Liverpool kerepotan untuk menusuk kotak penalti. Saking keras permainan, The Eagles harus kehilangan salah satu pemain mereka pada menit ke-75, yakni Aaron Wan Bissaka. Bek asal Inggris tersebut mendapat kartu merah karena melakukan pelanggaran keras terhadap Salah.Unggul jumlah pemain, Liverpool semakin leluasa menguasai permainan. Namun, mereka masih kesulitan menaklukkan gawang Palace.Gol tambahan akhirnya baru diciptakan Liverpool pada masa injury time. Ketika itu, mereka sukses mencetak gol lewat Sadio Mane yang memanfaatkan umpan dari Salah.Hingga laga usai, kedua tim tidak lagi mencetak gol. Liverpool memastikan kemenangan dengan skor 2-0.Dengan hasil ini, Liverpool naik ke peringkat kedua klasemen sementara dengan mengoleksi enam poin. The Reds juga masih menempel posisi City yang juga mengumpulkan poin sama di posisi puncak klasemen.Sementara itu, kekalahan membuat Palace turun ke posisi kesepuluh klasemen dengan mengoleksi tiga poin. Namun, posisi mereka masih terpaut tiga poin dari tim-tim yang menempati posisi enam besar.: Hennessey, Van Aaholt, Sakho, Tomkins, Wan-Bissaka, Schlupp, McArthur, Milivojevic, Townsend, Zaha, Benteke.: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Milner, Wijnaldum, Keita, Salah, Firmino, Mane.(PAT)