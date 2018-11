Prediksi Legenda Liverpool Soal Derby Merseyside Akhir Pekan Ini

: Liverpool punya rekor apik selama bertemu dengan Everton. Terutama ketika berduel di markas sendiri, Stadion Anfield. Total, The Reds sukses menang 43 kali dari 75 pertemuan dengan Everton.Keunggulan Liverpool di Anfield juga masih sulit dipatahkan Everton dalam situasi terkini. Contoh saja dalam tiga pertemuan terakhir. Liverpool selalu meraih kemenangan atas Everton.Namun, legenda Liverpool John Barnes meminta mantan klubnya tersebut tidak meremehkan Everton saat berduel pada pekan ke-14 Liga Primer Inggris 2018--2019, Minggu 2 Desember. Menurutnya, The Toffees juga tampil impresif selama diasuh Marco Silva."Everton belum mampu menunjukkan permainan terakhirnya pada musim-musim sebelumnya. Jadi, kami pasti dinilai tampil lebih baik dari mereka," ujar Barnes."Sama seperti kami yang tampil bagus musim ini, Everton berada dalam kondisi yang baik dari sebelumnya. Jadi, saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang berlangsung ketat," lanjutnya.Sebelum berjumpa dengan Everton, Liverpool akan berjuang terlebih dahulu untuk memastikan nasib mereka di Liga Champions. The Reds dijadwalkan menghadapi Paris Saint-Germain pada matchday kelima penyisihan Grup C, Kamis 29 November. (Goal)(ACF)