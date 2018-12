Gasak Brighton, Chelsea Pertahankan Posisi Empat Besar

: Chelsea berhasil mempertahankan posisi empat besar klasemen Liga Primer Inggris di pekan ke-17. Hasil itu didapatkan setelah The Blues mampu menggasak Brighton & Hove Albion 2-1 saat bertandang ke The American Express Comunity Stadium, Minggu 16 Desember.Tampil di depan pendukung lawan tak menyurutkan permainan Chelsea. Tim tamu bahkan mampu membuka skor saat pertandingan memasuki menit 17.Pedro Rodriguez membawa The Blues unggul 1-0 atas Brighton. Penetrasi Eden Hazard melewati dua pemain Brighton diakhiri umpan mendatar terukur yang dengan mudah diselesaikan Pedro.Chelsea mampu menggandakan keunggulan menjadi 2-0 di menit 33. Kesalahan umpan pemain Brighton dimanfaatkan Willian untuk memberikan bola kepada Hazard yang dengan mudah menaklukkan kiper Matthew Ryan.Tuan rumah sempat memperkecil ketinggalan menjadi 1-2 pada babak kedua, di menit 66. Solomon March sukses meneruskan umpan tandukan untuk membobol gawang Kepa Arizabalaga.Kemenangan ini membuat Chelsea mampu mempertahankan posisi empat klasemen di pekan 17. The BLues kini meraih 37 poin, tertinggal dua poin saja dari Tottenham Hotspur di posisi ketiga.Sedangkan bagi Brighton, kekalahan ini belum berdampak kepada posisi mereka di klasemen. The Seagulls masih bercokol di posisi 13 klasemen dengan torehan 21 poin.Brighton: Matthew Ryan, Balogun, Lewis Dunk, Montoya, Bernardo da Silva, Stephens, Gross, Propper, Knockaert, March, Murray (Andone '60).Chelsea: Arizabalaga, David Luiz, Azpilicueta, Rudiger, Marcos Alonso, Kovacic, Jorginho, Kante, Willian, Hazard, Pedro (Loftus-Cheek '66).(REN)